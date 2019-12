Werken Beersel: " 's nachts doorwerken of onderbreken tijdens spitsuren? Geen goed idee"

Wie de buitenring neemt richting Halle zal deze week al gevloekt hebben. Soms doe je er een uur over om van Dilbeek tot Halle te rijden. De geluidsschermen in Beersel worden vervangen en dat leidt tot ellendig lange files. De werken konden volgens het Agentschap Wegen en Verkeer niet wachten tot de zomer wanneer er heel wat minder verkeer is.

"We konden deze werken pas opstarten in de winterperiode omdat we ook groenonderhoud doen in de wegbermen. We moesten wachten totdat het sapstroom van de planten gestopt was. Bovendien mogen we wettelijk gezien niet vroeger aan groenonderhoud beginnen. Die twee werken opsplitsen? Dan zit je twee keer met hinder", zegt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Heel wat mensen vragen zich ook af of de werken niet alleen 's nachts kunnen plaatsvinden, of dat ze tijdens de spitsuren kunnen stilgelegd worden. Maar ook dat is volgens Agentschap Wegen en Verkeer geen optie.

"Door de werken stil te leggen, wordt de duur van de werken langer. De aannnemer kan 's nachts werken, maar dat is niet gemakkelijk. Geluidsscheremen plaatsen is geen gangbare praktijk, het vraagt licht om de taak uit te voeren. De aannemer moet zicht kunnen hebben op de hele werf. Als je 's nachts gaat werken heb je bovendien geluidsoverlast voor de omwonenden. Daar zijn zij dan weer niet blij mee", aldus Daniëls.

Volgens Daniëls is de timing zo strak mogelijk gehouden. Toch zal er tot eind februari volgend jaar hinder zijn. Het Agentschap Wegen en verkeer geeft de raad om de buitenring zoveel mogelijk te vermijden. Dat doen al veel mensen, waardoor je ook op de secundaire wegen stilstaat.