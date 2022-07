Wanneer het zoals vandaag meer dan 38 graden Celsius is buiten, spreekt het wellicht tot de verbeelding: werken in een koelcel. Wij zochten verfrissing in het distributiecentrum van Colruyt in Halle. Daar is het op sommige plaatsen constant 6 of zelfs 2 graden.

Werken in een koelcel: "Bij dit weer buitenstappen is goed voor een klop van de hamer"

De werknemers van Colruyt aan Dassenveld in Halle zijn niet rouwig dat ze vandaag de koelcel induiken. Het is meer liefst 32 tot 36 graden kouder dan buiten. Dat betekent wel dat ze nu hun werk voorzichtig en stap per stap afscheid nemen van de koelcel. “Als we straks zomaar buitenstappen, krijgen we echt een klop van de hamer,” weet Jorik Rillof.

Colruyt maakt de werknemers ook bewust van de grote temperatuurverschillen. “Zeker tijdens hittegolven zoals nu sensibiliseren we extra over het belang van aandacht te schenken aan de temperatuurverschillen en welke mogelijke gevolgen er zijn,” zegt afdelingschef Martin Berbers.

Maar ook wie bij 38 graden niet in een koelcel werkt, wordt bij Colruyt gesoigneerd. “Van zodra het buiten meer dan 25 graden is, bieden we gratis water aan en zorgen we dat er voldoende pauzes zijn,” aldus Berbers.