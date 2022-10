Werken in Groot-Bijgaarden veroorzaken dagelijks hinder op Ring rond Brussel

Het Agentschap Wegen en Verkeer is sinds kort gestart met de vervanging van de leuningen van drie bruggen over de Ring rond Brussel, tussen de afritten van Groot-Bijgaarden en Dilbeek. Dat veroorzaakt voor flink wat extra files. Wegen en Verkeer vraagt om wat geduld.

De leuningen van drie bruggen tussen Groot-Bijgaarden en Dilbeek zijn aan vervanging toe. Het gaat om een brug boven de Ring rond Brussel, ter hoogte van de Berchemstraat en twee bruggen onder de snelweg, ter hoogte van het recyclagepark en de Kattebroekstraat. Het zijn vrij complexe werken. “De werken gaan met hinder gepaard omdat arbeiders een deel van de autosnelweg innemen. Dat is nodig om veilig te kunnen werken”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “De voorbije week was er op de drukste meters enkele honderden meters stilstaand verkeer. We beseffen dat het hinder veroorzaakt.”

Wanneer je er met de auto voorbij rijdt, lijkt het soms alsof er niet altijd gewerkt wordt. Maar het Agentschap Wegen en Verkeer heeft ervoor gekozen om de drie bruggen tegelijk aan te pakken. “We combineren de drie bruggen omdat we op die manier maar één werfopstelling hebben. Daardoor gaat alles sneller en efficiënter”, aldus De Coster. “Het goede nieuws is dat het ergste leed eind deze week voorbij zal zijn op de buitenring. Alleen beginnen dan de werken in de tegengestelde richting. Het einde daarvan is voorzien voor half november.”