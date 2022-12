De bouw van de nieuwe brug over de Ring rond Brussel in Halle moet volgend jaar starten. Op 28 november werd de omgevingsvergunning toegekend voor de bouw van een nieuwe brug van Drasop. “Op de nieuwe brug zal gemotoriseerd verkeer opnieuw toegelaten zijn, maar zullen vooral voetgangers en fietsers voldoende ruimte krijgen”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

In de zomer van 2019 brandde een vrachtwagen onder de brug Drasop helemaal uit waardoor de brug ernstig beschadigd raakte. Sindsdien is de brug afgesloten voor auto’s, enkel voetgangers en fietsers mogen de brug gebruiken. Tegen de zomer van 2024 moet gemotoriseerd verkeer opnieuw mogelijk zijn. De werken starten volgend voorjaar met de afbraak van de huidige brug, in het najaar volgt dan de bouw van de nieuwe brug.

“De brug van wordt niet gerenoveerd, maar volledig vervangen. Een renovatie zou niet enkel duurder zijn, maar ook minder duurzaam. Het ontwerp houdt rekening met het lokale karakter van de omgeving en de functie van de brug als vlotte en comfortabele fietsverbinding”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Dat betekent: meer plaats voor voetgangers en fietsers, minder plaats voor gemotoriseerd verkeer en een smallere brug.”

Omdat de bouw van de brug grotendeels gecombineerd zal worden met de bouw van het ecoduct aan het Hallerbos iets verderop, kan de hinder zoveel mogelijk worden beperkt. Tijdens de afbraak van de bestaande brug zal de Ring rond Brussel één nacht volledig afgesloten worden. Tijdens de bouw van de nieuwe brug zal het verkeer in beide richtingen over drie versmalde rijstroken kunnen rijden.