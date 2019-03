Werken Oostvaartdijk blijven aanslepen

De oorzaak van de vertraging zou een gebrekkige afstemming zijn tussen de aannemer en de nutsmaatschappijen. De werken die nog moeten uitgevoerd worden, zullen elkaar bovendien niet mooi opvolgen. Door de vertraging zijn de aannemers al op andere plaatsen gestart met hun taak, waardoor ze niet in één keer kunnen doorwerken aan de Oostvaartdijk.

Ook het weer gooide het nodige roet in het eten. Zo lag de werf er een tijdlang bij als een modderpoel, waardoor er niet of moeilijker gewerkt kon worden. In de nieuwe planning moeten de werken dit najaar afgerond zijn.,Voor de bewoners is het een tweede klap want zij zijn door de problemen met de brug ook al afgesneden van de dorpskern.