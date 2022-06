Werknemers Coca-Cola in Londerzeel keuren sociaal plan goed

In Londerzeel hebben vakbonden en directie van Coca-Cola een akkoord bereikt over de herstructurering. De werknemers keurden gisteren het sociale plan goed, al blijven vakbonden teleurgesteld dat er in Londerzeel geen satellietkantoor blijft.

“Ze worden niet als slachtoffer gezien. Er wordt geknoeid met een essentieel deel van hun contract”, zei Tina De Greef van de christelijke vakbond bij de spontane actie die vorige week uitbrak. “Het gaat om méér dan 50 mensen die geen bedrijfswagen hebben en in de buurt wonen van de site in Londerzeel. Zij worden plots gedwongen om zélf en auto aan te kopen en zich in de file naar Wilrijk te begeven in plaats van te voet of met de fiets te gaan werken.”

Gisteren werd het sociale plan goedgekeurd door de werknemers. “Er worden geen extra maatregelen op tafel gelegd, maar het is beter dan niets. De werknemers leggen zich neer bij de situatie”, klinkt het bij de vakbond, dat teleurgesteld is dat er in Londerzeel geen kleiner satellietkantoor wordt opgericht.