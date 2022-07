Wespenverdelgers overstelpt: "Een maand eerder dan normaal"

Het zijn drukke dagen voor Kurt Bellon en zijn zoon Ben. Hun telefoon wordt overstelpt met de vraag om wespennesten te verdelgen, zo ook vandaag in Wolvertem. Voor ze aan het echte werk beginnen, zetten ze wespenvallen op. “Op vraag van de klant laten we die staan op het terras. Daar kunnen meer dan duizend wespen in, binnen de tien minuten hebben we eigenlijk al resultaat met zo’n pot. Dat werkt heel goed”, zegt Kurt. “Je kan die op zo’n tientalk meter van je terras zetten op een tafel, maar ook in een boom hangen. Daar heb je heel wat bladluizen, de geur die ze afscheiden trekt wespen aan. Dat werkt als een soort drug voor hen.”

De wespen die hun nesten bouwen in spleten, gaten en holtes worden te lijf gegaan met insecticide. “Vorig jaar was het een uitzonderlijk kalm jaar voor de wespen, die moesten allemaal binnenblijven voor de corona (lacht). Nu is het zoals twee of drie jaar geleden, alleen een maand eerder dan toen”, zegt Kurt.