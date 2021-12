Weyts blijft inzetten op meer capaciteit en voorrangsregels in secundair onderwijs

Katia Segers (Vooruit) haalde in het Vlaams parlement een studie van BRIO aan, waaruit blijkt dat het aantal leerlingen dat vanuit de Vlaamse Rand naar Brussel trekt om school te lopen 5 keer groter is dan het aantal Brusselaars dat in de Vlaamse Rand naar school gaat. Bovendien trekken die leerlingen uit de Vlaamse Rand vooral naar Franstalige scholen in Brussel. “De grote leerlingenstromen bestaan omdat er te weinig aanbod is van secundaire scholen in de regio”, aldus Segers. “5 van de 19 gemeenten in de Vlaamse Rand hebben geen secundaire school op hun grondgebied. Die leerlingen moeten dus verder pendelen om naar school te gaan.”

Wie verder pendelt, blijkt volgens de BRIO-studie vooral voor het Franstalig onderwijs in Brussel te kiezen. Onderwijsminister Weyts ziet twee oplossingen. Hij blijft verder inzetten op capaciteitsuitbreiding en onderzoekt de mogelijkheid van voorrangsregels voor wie altijd al in het Nederlands school liep in de Vlaamse Rand. “Als er capaciteitsproblemen zijn in het secundair onderwijs, dan moeten we kunnen zeggen: sorry u heeft ervoor gekozen uw curriculum basisonderwijs in Frans te doen in Brussel en niet in de Rand waar u zelf woont, wel dan moet u achteraan aansluiten”, vindt Ben Weyts (N-VA). De kwestie van voorrangsregels gaat al jaren terug. Ook voormalig onderwijsminister Crevits probeerde ze in te voeren, maar haar dossier doorstond de grondwettelijke toets niet.