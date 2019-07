Weyts: "De knoop is doorgehakt, er komt autoverkeer op nieuwe Drasopbrug"

De Drasopbrug over de Ring rond Brussel in Halle raakte vorig jaar zwaar beschadigd toen een vrachtwagen vuur vatte onder de brug. Sindsdien is de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer: alleen fietsers en voetgangers kunnen er nog de Ring oversteken.

Onderzoek wees uit dat een herstelling van de brug zeer complex zou zijn en dat een volledig nieuwe brug een betere oplossing was. De stad Halle gaf de voorkeur aan een fiets- en voetgangersbrug die enkel in uitzonderlijke omstandigheden opengesteld zou kunnen worden voor auto's, maar daar heeft Weyts anders over beslist.

"Ik heb gehoord dat er veel bezorgdheid is over de toekomst van de Drasopbrug, maar ik kan iedereen geruststellen: de knoop werd al doorgehakt”, zegt Weyts. “De Drasopbrug is voor de regio rond Kesterbeekbos de enige lokale verbinding met Halle centrum”, zegt Weyts. “Daarom zal de nieuwe brug geschikt zijn voor fietsers en auto’s”.

De nieuwe Drasopbrug zal wel smaller zijn. Waar de beschadigde brug nu ongeveer 11 meter breed is, zal de nieuwe brug maar 6 meter breed zijn. “Dat sluit beter aan bij het lokale karakter van de omliggende wegen”, zegt Weyts. “We brengen de Drasopbrug terug tot normale proporties. Zo vermijden we dat er een aanzuigeffect ontstaat”.