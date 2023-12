Weyts torpedeert idee van meertalige zomerscholen in Sint-Genesius-Rode

Sint-Genesius-Rode informeerde bij de Vlaamse Overheid of er ook zomerscholen in het meerdere talen kunnen doorgaan. Weyts laat de gemeente weten dat die alleen in het Nederlands kunnen. “De zomerscholen passen in ons streven om sterker in te zetten op de essentie: Nederlands en wiskunde. Steun aan Franstalige initiatieven druist dan ook lijnrecht in tegen een van de basisgedachten achter de zomerscholen”, zegt Weyts. “We bieden graag financiële steun aan voor zomerscholen die in de faciliteitengemeenten inzetten op Nederlands. Maar we gaan niet meewerken aan zomerscholen die zorgen voor minder Nederlands, in plaats van méér Nederlands.”

Sint-Genesius-Rode nuanceert en wil focussen op kinderen een tweede taal aan te bieden. “We hebben de optie bestudeerd om te zien of we misschien zowel taalkampen in het Frans als het Nederlands mogen en kunnen organiseren. Hij is minister van Nederlandstalig onderwijs, dus in die zin kan ik zijn standpunt begrijpen”, zegt schepen van Franstalig Onderwijs Nicolas Kuczynski. “Maar ik vind het wel jammer. We denken alleen maar in het belang van het kind. Als gemeente vinden we het belangrijk dat ze tweetalig zijn.”

Ook al stuit Sint-Genesius-Rode op een njet bij Weyts, de gemeente gaat wel door met het idee van de zomerstages.