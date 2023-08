Weyts zet met nieuwe minimumdoelen in op schooljaar vol Nederlands en wiskunde

De nieuwe minimumdoelen komen er al vanop jonge leeftijd: voor het eerst zijn er ook minimumdoelen te behalen in de kleuterklas. In de lager school zal minstens de helft van de lestijd in het teken van Nederlands en wiskunde staan. De ontwikkelcommissies gaan vanaf september met die nieuwe richtlijnen aan de slag. “Om de onderwijskwaliteit op te krikken, moeten we ingrijpen aan de basis: het basisonderwijs dus,” aldus Vlaams minister van Onderwijs Weyts. “Daarbij maken we duidelijke keuzes en kiezen we voor meer onderwijskwaliteit via de vakken Nederlands en wiskunde.”

De minimumdoelen, wat eigenlijk de vroegere eindtermen zijn, bepalen wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. “Ze zijn sober, helder en ambitieus,” klinkt het. “Nederlands en wiskunde zijn basisvaardigheden,” aldus Weyts. “Die vakken maken alle andere vakken mogelijk. Daarom komen er in het kleuteronderwijs voor het eerst minimumdoelen Nederlands. Zo willen we vermijden dat leerlingen met een taalachterstand aan het eerste leerjaar beginnen.”



Reactie GO!

Topman van het gemeenschapsonderwijs GO! Juicht toe dat Weyts wil inzetten op Nederlands en wiskunde. “Maar ik denk dat veel scholen daar nu al mee aan de slag gegaan zijn,” zegt hij. Over de minimumdoelen in de derde kleuterklas stelt de topman zich nog vragen: “We willen daar graag meer duidelijkheid over, want dat zou toch een ingrijpende verandering in ons onderwijssysteem zijn,” zegt hij.

