Wie wint 'Op Kamp in de Rand'-reeks?

De voorbije weken trok RINGtv naar verschillende kampen in de regio. De jongeren die er vertoefden, mochten punten geven over hun verblijf. In de laatste aflevering van de reeks vanavond zie je wie gewonnen heeft.

Heel wat jongeren gingen deze zomer op kamp, ook naar gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel. Zes weken lang snoven we de kampsfeer op bij verenigingen die logeren in de Groene Gordel. RINGtv trok onder andere naar de Boesdaalhoeve, de Herisemmolen en met de Chiro van Hoeilaart richting Tielt-Winge. Wil je weten wie de reeks wint, moet vanavond zeker kijken naar ‘Op Kamp in de Rand’, net na het Nieuws.