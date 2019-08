Wie wordt de Held van 't Veld?

Held van ’t Veld is een provinciale wedstrijd onder landbouwers. De manche van dit weekend in Galmaarden was een organisatie van de Groene Kring Zuid-West Pajottenland. Bedoeling is om op een ludieke manier de landbouw in de kijker te zetten. De deelnemende teams krijgen een hele resem behendigheidsproeven voorgelegd: over een gracht springen, op een kar omhoog kruipen en een over strobalen met bruine zeep geraken. De beste drie teams mogen de eer van de provincie verdedigen op 1 september tijdens de nationale finale.

