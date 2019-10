Zemst profileert zich alsmaar meer als fietsgemeente. Na een groepsaankoop voor elektrische fietsen en de plannen om het Gemeenteplein om te vormen tot een fietsplein werkt Zemst nu ook aan een fietsbeloningssysteem voor zijn inwoners. Het idee wordt uitgeprobeerd in de scholen.

Wie in Zemst naar school fietst, wordt straks beloond

Het systeem beloont wie per fiets of te voet naar school gaat. "Leerlingen krijgen een scanner die bijhoudt wie met de fiets naar school gaat. De registratie gebeurt automatisch. Op die manier kunnen leerlingen punten verzamelen voor een gadget", zegt burgemeester Veerle Geerinckx in Het Nieuwsblad.

De scholen mogen het systeem uitproberen, maar nadien wil Zemst het ook invoeren bij werknemers in het gemeentehuis en de gemeentelijke werkplaatsen. "Op termijn zien we ook mogelijkheden voor woon-werkverkeer. Daarbij kunnen inwoners bijvoorbeeld digitaal munten verzamelen waarmee ze kunnen inruilen bij lokale handelaars", zegt Geerinckx.

Volgens de recent opgerichtte Fietsersbond in Zemst is dat laatste geen goed idee omdat er al een fietsvergoeding bestaat. Voor de rest juicht de Fietsersbond het project toe. Al roept het ook op om andere maatregelen niet uit het oog te verliezen. De Fietsersbond heeft het dan onder meer over veilige fietspaden en het inrichten van schoolstraten.

Zemst haalt de mosterd bij de gemeente Bonheiden. Sinds de invoering van het systeem steeg het aantal fietsende leerlingen daar van 10 naar 60 procent.