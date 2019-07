Wielergekte nadert: dorpsfeesten, drankstandjes en détours

Zaterdag start de Ronde van Frankrijk zoals u weet in Brussel en doet ook een aardig stukje van onze regio aan. RINGtv zocht voor jou al wat essentiële info over de Tourpassage op uit enkele gemeenten. Rode draad: hou het veilig en laat de wagen zoveel mogelijk thuis.

LENNIK

Vanaf ’s morgens kan je op de Markt in Lennik terecht voor onder meer live-uitzending van de koers op een groot scherm, volksspelen, spinningsessies en, vanaf ‘s middags, een smakelijk bruegelbuffet en optredens van De Ketnetband, Gene Thomas vs Sir G en DJ Kaaprisun. Het parcours in Lennik loopt langs de Brusselsestraat, Alfred Algoetstraat, Markt, Kroonstraat, Negenbunderstraat en Lombeeksesteenweg. De gemeente vraagt de toeschouwers de auto zoveel mogelijk thuis te laten en voorziet mobiele fietsenstallingen aan de Markt.

HOEILAART

Wielertoeristen kunnen, even voor de profs voorbijkomen, het Tourparcours door de Druivenstreek afleggen met vrienden of in clubverband, in een ploegentijdrit voor 4 à 6 deelnemers. Starten doen ze tussen 12.15 en 13.15 uur aan de Terhulpensesteenweg in Maleizen en 13 km verder komen ze aan op de Markt van Tervuren. De tijd van de vierde renner telt. Inschrijven kan op www.hoeilaart.be/tourdefrancedruivenstreek. Enthousiastelingen ‘met minder geoefende benen’ kunnen tussen 9 en 11 vertrekken voor een bepijlde fietstocht door de Druivenstreek, met aankomst in Tervuren of Overijse.

OVERIJSE

Het parcours in Overijse leidt langs de Terhulpensesteenweg, Waversesteenweg, Brusselsesteenweg, C.Vanophemstraat en Duisburgsesteenweg. De publiciteitsstoet van de Tour wordt verwacht vanaf 14uur, de renners tussen 16u en 16u30. Vanaf 12 uur worden de straten van het parcours afgesloten voor het verkeer. Het parcours oversteken kan dan alleen via de Hoeilaartsesteenweg-Rozierensesteenweg in Maleizen. Het hele programma en de verkeersaanpassingen staan op www.overijse.be/tourdefrance

Ook Overijse vraagt de auto zoveel mogelijk thuis te laten en voorziet mobiele fietsenstallingen aan de kerk in het centrum.

Op het Justus Lipsiusplein kan je de rit op groot scherm volgen en rondkuieren op de streekproducten- en verenigingsmarkt. Je kan er ook je conditie testen op een fietstrainer of je eigen vruchtensap maken op de ‘sappentrapper’. Voor kinderen is er randanimatie met o.a. een spingkasteel en een schminkstand. De bepijlde familiefietstocht van 28 of 33 km (zie ook Hoeilaart) vindt in de voormiddag plaats. In het gehucht Eizer, dat voor de gelegenheid letterlijk geel kleurt, is er onder meer een pastisbar en petanque-animatie.

HERNE

De gemeente richt een wielerdorp “Herne Tourt” op aan de Site Agripark op de Edingsesteenweg, vanaf 10u30. Hier zie je de koers live op een groot scherm, is er initiatie éénwieleren, fietsen op rollen, en bierfietsen. Andere ingrediënten: springkasteel, optredens en foodtrucks. Kris Baert interviewt onder meer de renners Arne Marit en Remi Silvert, maar ook Roel Bruylandt (kinesist van Philippe Gilbert en Tiesj Benoot).

De Tour komt in Herne langs de Geraardsbergsesteenweg en Edingsesteenweg. De publikaravaan passeert rond 11u45, de renners rond 13u40. Vanaf 12u15 start een retrofietstocht onder begeleiding met vertrek in Herne Centrum. Men rijdt richting Kramerijkstraat – Geraardsbergsesteenweg om van daaruit het Tourparcours te volgen tot aan het wielerdorp.

Het parcours wordt volledig afgesloten worden voor doorgaand verkeer van 9u tot 15u. Ook Herne vraagt voor de fiets te kiezen en voorziet een bewaakte fietsenstalling. Vanaf 10u30 rijdt een shuttlebus naar het wielerdorp met als opstapplaatsen Kerk Herfelingen, Kerk Kokejane, Centrum Herne en Kerk Sint-Pieters-Kapelle. Voor wie toch met de auto wil komen, is er parking voorzien op de weide aan de Heilige Geeststraat.

ROOSDAAL

Het parcours in Roosdaal leidt langs de Koning Albertstraat en de N8 en is afgesloten vanaf 07.30 uur tot 16.00 uur; Vanaf Eizeringen (N8-N285) richting Ninove zal het verkeer komende van Brussel geleid worden richting Ternat en in mindere mate richting Lennik (ook daar rijdt de koers).

De koers op groot scherm volgen kan aan de Okay-winkel en aan de school Triangel in OLV Lombeek, waar ook drank- en eetstandjes staan. Een detail van de verkeersmaatregelen en eventinfo staat op https://www.roosdaal.be/nieuwsarchief-vrije-tijd-en-toerisme/838-tourdefrance

REGIO HOOFDSTAD

Het verkeer in Brussel en op de naburige snelwegen moet tijdens de passage van de Tour rekening houden met verkeershinder, onder meer door afsluitingen. Op zaterdag 6 juli, tussen 12 en 19 uur is de op- en afrit [2] Strombeek-Bever A12 richting Brussel afgesloten. Op zondag 7 juli, tussen 6 en 19 uur zijn alle lussen richting Brussel afgesloten op het knooppunt Strombeek (A12 Antwerpen-Brussel). Ook de bussen van De Lijn rijden zaterdag en zondag volgens een aangepaste dienstregeling. De lijnen 230, 231 en 232 rijden al om vanaf vandaag, donderdag.