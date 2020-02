Langs de Leuvense Vaart in Hofstade bij Zemst is een wielertoerist opgepakt wegens exhibitionisme. De man van 46 uit het Antwerpse Hoboken zou aan minstens twee vrouwen zijn geslachtsdeel getoond hebben. Hij werd daarna herkend door een van zijn slachtoffers waarop de politie van de zone Kastze de wielertoerist oppakte.

De man liep eind vorige week tegen de lamp. Hij reed een paar dagen voordien in wielerplunje met zijn koersfiets langs de vaart in Hofstade. “Hij toonde op een gegeven moment zijn geslachtsdeel aan een jongedame die met haar fiets naar school in Mechelen reed”, zegt korpschef Filip Van Steenbergen van de zone Kastze. Een paar dagen later werd de man herkend, waarop de politiezone Kastze de exhibitionist kon oppakken.

"De wielertoerist werd opgepakt voor openbare zedenschennis en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft hem onder voorwaarden vrijgelaten", meldt het parket Halle-Vilvoorde. Onderzoek moet uitmaken of er nog andere slachtoffers zijn. Vorige maand was er ook al een melding over de potloodventer binnengekomen bij de politie.