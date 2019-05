Wifi-netwerk afgesloten na klachten rondhangende asielzoekers

Wie dezer dagen in De Corren in Steenokkerzeel moet zijn, kan geen gebruik meer maken van het draadloos internet. Buurtbewoners klaagden de laatste tijd steeds vaker over rondhangende asielzoekers die rond de wifi-hotspot data aftapten. Het gemeentebestuur grijpt daarom in en sluit het Wifi-netwerk tijdelijk af.

Aan De Corren zijn de problemen dan wel opgelost, inmiddels hebben de jongeren zich verplaatst naar het Sociaal Huis. Ook in de omliggende straten zoeken jongeren naar draadloze netwerken. De politie gaat er extra controleren.



Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block belooft intussen draadloos internet in het open asielcentrum, waar de jongeren verblijven. Zodra dat gebeurd is, wordt de wifi in De Corren opnieuw ingeschakeld. De gemeente zal waarschijnlijk wel met dagcodes werken om het netwerk beter te beveiligen.