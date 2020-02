Willy Sommers ondergaat spoedoperatie aan het hart

De controle van Willy Sommers bij de bekende hartchirurg Pedro Brugada kwam geen dag te vroeg. Na het onderzoek bleek dat de linkerkroonslagader van de Lennikse zanger zo goed als volledig dichtgeslibd was. Hij belandde daarom gisteravond nog op de operatietafel. “Er is een stent geplaatst en alles is goed verlopen”, laat Sommers via z’n Facebook-pagina weten. “Dat maakt dat ik helaas dit weekend niet kan optreden en ik dus verplicht ben om 3 optredens te annuleren. Dat is nog nooit eerder in mijn carrière gebeurd, maar dit keer kan ik er echt niet onderuit. Ik ga nu een paar dagen rusten en dan kan ik snel weer het podium op! “.