Willy Willy overleden

Willy Lambregt - beter bekend als Willy Willy - is woensdagavond thuis in Affligem overleden aan de gevolgen van kanker. Willy Willy stierf in het gezelschap van zijn echtgenote en vrienden. De gitarist van onder meer The Scabs werd 59 jaar.



Willy Lambregt werd geboren in Oostende in 1959. Hij zet zijn eerste stappen in de muziekwereld met de groep Revenge, wordt vervolgens lid van Arbeid Adelt en staat ook mee aan de wieg van Vaya Con Dios, met wie hij de wereldhit ‘Just a Friend of Mine’ opneemt.

Bij het grote publiek wordt Willy Willy bekend als gitarist van The Scabs, goed voor hits als ‘Hard Times’, ‘Robbin’ the liquor store’ en nog vele andere. Willy Willy nam vorige week nog samen met de bandleden van The Scabs een Lifetime Achievement Award in ontvangst op de MIA’s.

Vanuit Oostende kwam Willy Willy zo’n 20 jaar geleden via Brussel in Affligem terecht, meerbepaald in het rustige Hekelgem. “In het begin was dat lastig, ik heb altijd in een stad gewoond. Maar ik pas mij snel aan aan mijn omgeving. Nu woon ik er graag,” zei hij enkele jaren geleden in een interview met RINGtv.

In Affligem overleed Willy Willy gisteravond op 59-jarige leeftijd in aanwezigheid van zijn familie en vrienden. Zijn uitvaart vindt plaats op 20 februari om 14 uur in het crematorium Siesegem in Aalst. De plechtigheid is toegankelijk voor het publiek.