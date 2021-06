"Winkelshift moet leegstand rug toe keren"

In onze provincie staan 10,4 procent van de handelspanden leeg. Daarmee blijft de leegstand in Vlaams-Brabant stijgen, berekende UNIZO. Het handelsbeleid moet daarom inzetten op twee sporen, klinkt het: er moeten bedrijvige kernen gecreërd worden en de rush naar de periferie moet stoppen. Daarom pleit UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel voor een winkelshift.

Vijf jaar geleden stonden er in Vlaams-Brabant 1.523 winkelpanden leeg, vandaag zijn dat er 1.716. Hoe veel moeite steden en gemeenten ook doen om hun lokale economie te versterken, het blijkt vaak dweilen met de kraan open te zijn.

De stijgende leegstand in de kernen heeft verschillende oorzaken. Naast de snelgroeiende populariteit van online shoppen, is er een opmars bezig naar perifere, grootschalige baanwinkels en shoppingcentra. Dat fenomeen teistert hoe langer hoe meer ook kleinere steden en gemeenten. “De situatie is dramatisch,” vindt Elke Tielemans, directeur van UNIZO. “De coronacrisis heeft dit bovendien versterkt en versneld. Steden en gemeenten moeten daarom een toekomstgericht beleid ontwikkelen en uitrollen samen met de ondernemerswereld.”

UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel wil niet alleen dat het retaillandschap wordt herdacht, de organisatie pleit ook voor een winkelshift. Dit houdt in dat bestaande perifere handelszaken niet verder kunnen uitbreiden en dat het verlenen van vergunningen aan banden wordt gelegd. Ook is UNIZO voorstander van een winkelplan per regio en wil de organisatie dat er komaf gemaakt wordt met het ‘kernwinkelgebied’. In de plaats daarvan wil UNIZO een ‘kerngebied’ waar een mix van detailhandel, diensten, kantoren, scholen en cultuur voor een bedrijvige en levendige kern garant staan.

Dilbeek

Intussen gaan steden en gemeenten zelf aan de slag om de leegstand een halt toe te kennen. Zo is er nu ook in Dilbeek een centrummanager. Hij coördineert nieuwe initiatieven. Zo worden er vanaf deze zomer containers geplaatst waarin startende ondernemers hun concept kunnen testen. Indien geslaagd, is het de bedoeling dat ze na verloop van tijd doorstromen naar de reguliere ondernemersmarkt en een pand huren. Het verhaal van Dilbeek zie je in ons nieuws.