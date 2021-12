Winteropvang opent in Vilvoorde

Sinds gisteren is de winteropvang in Vilvoorde opnieuw open. In de meest gure maanden van het jaar kunnen dakloze mannen er overnachten, een douche nemen en een avondmaal en ontbijt krijgen. De hoofdcoördinatie van de winteropvang is dit jaar helemaal in handen van het Centrum Algemeen Welzijnswerk Halle-Vilvoorde, dat kan rekenen op een groep professionele hulpverleners en vrijwilligers.

De winteropvang van het Centrum Algemeen Welzijn, kortweg CAW, is voor het tweede jaar op rij ondergebracht in het voormalige Van Helmontziekenhuis in Vilvoorde. Tot eind maart is daar plaats voor een tiental daklozen. “Het is een beetje een mengeling van mensen die dakloos zijn, die we al enkele jaren terugzien in onze opvang en van mensen die plots dakloos zijn geworden. Denk maar aan corona, mensen die hun werk kwijt zijn en daardoor hun huur niet kunnen betalen, familiale problemen hebben of wiens woning onbewoonbaar is verklaard”, legt Natasja Vander Weyden van CAW Halle-Vilvoorde uit. De opvang is bedoeld voor mannen, in de eerste plaats uit Vilvoorde en omgeving, maar in noodgevallen worden er ook vrouwen en gezinnen toegelaten. Je kan er ook niet zomaar terecht, er wordt gewerkt met inschrijvingen en eerst is er een gesprek. Ondertussen zamelt het Brabants Apothekers Forum ongebruikte verzorgingsproducten in die door het CAW verdeeld wroden onder de daklozen die overnachten in de winteropvang. Meer informatie over deze actie vind je hier.