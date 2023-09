Wissel van Schepdaalse trammuseum is hersteld

In het trammuseum van Schepdaal kunnen de museumtrams sinds kort weer over een wissel rijden. Die was in erg slechte staat en is de voorbije maanden door vrijwilligers van het trammuseum hersteld.

Het trammuseum is gehuisvest in de oude stelplaats van de Buurtspoorwegen in Schepdaal, deelgemeente van Dilbeek. De tramsporen waren al van in de jaren ’60 in slechte staat. De wissel is nu hersteld en dat betekent dat er tijdens Open Monumentendag van zondag 10 september eindelijk weer ritjes over de wissel kunnen gehouden worden.