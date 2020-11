Er is gisteravond brand uitgebroken in een woning aan de Hunselveldweg in Eizeringen. De brandweer kon de brand beperken, maar de woning is wel onbewoonbaar door grote rookschade. Twee bewoners werden overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer kon de brand beperken tot de keuken, maar de rook- en roetschade in de woning is heel groot. De woning is daardoor tijdelijk onbewoonbaar. De bewoners worden tijdelijk opgevangen door familie. Het echtpaar werd wel eerst naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te lang in de brandende woning aanwezig waren. Ze hadden beiden te hoge CO-waarden in het bloed.

Foto: Tom Vierendeels / Brandweerzone Vlaams-Brabant West