Woning gemiddeld 25.000 euro duurder dan vorig jaar

Een woning in Vlaams-Brabant kost gemiddeld 25.000 euro meer dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de jongste Notarisbarometer. In 2022 betaalde je zo'n 376.000 euro voor een woning, vandaag is dat iets meer dan 400.000 euro. De stormloop op vastgoed in onze provincie lijkt wel stilaan ten einde. Het aantal verkochte woningen is met 3 procent gedaald tegenover het jaar voordien.

Een woning in Vlaams-Brabant is het voorbije jaar bijna 7 procent duurder geworden, minder dan in andere Vlaamse provincies. Rekening houdend met de inflatie is een woning zelfs iets goedkoper geworden. Immomakelaars in onze regio zagen het voorbije jaar ook de vastgoedmarkt afkoelen. "De daling van de activiteit is te wijten aan een cocktail van stijgende rentevoeten, forse energieprijzen, de inflatie en de oorlog in Oekraïne", zegt notaris Bart Van Opstal. "1 op de 3 kopers zijn 30 jaar of jonger. Zij kopen nu een woning, al dan niet met hulp van familie, omdat ze verwachten dat de rentevoeten in de komende periode nog meer zullen stijgen."

Vlaams-Brabant is voor het eerst ook de duurste Vlaamse provincie om een appartement te kopen, met een gemiddelde prijs van 287.000 euro. Het valt notarissen op dat vooral energiezuinige woningen duurder worden. Dat wordt een belangrijkere factor op de vastgoedmarkt. "Het is geen verrassing dat uit onze analyse blijkt dat woningen met een goede EPC-score, sneller in waarde stijgen. oor kopers van een eigen woning betekent een goede score minder verbruikskosten, voor investeerders is de meerwaarde en de huurwaarde hoger."