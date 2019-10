De brand brak uit gisteren om 14uur uit aan een woning in het Klaprozenhof in de Zaventemse deelgemeente Sterrebeek. Het vuur ontstond in de kelderverdieping. Er raakte niemand gewond, maar de schade aan de woning is groot. Door de rookontwikkeling is de woning tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Hoe de brand is ontstaan is nog niet gekend.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West