Woonzorgcentra mogen meer bezoekers ontvangen

Bewoners van woonzorgcentra mogen vanaf vandaag onder bepaalde voorwaarden meer bezoekers ontvangen. Dat kondigde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beker (CD&V) vorige week al aan. Wij gingen langs in De Trichel in Vilvoorde.

Vanaf vandaag mogen bewoners maximum tien personen per week ontvangen. Die mogen verschillen van week tot week. Wie een vriend of familielid bezoekt, moet zich wel laten registreren, een mondmasker dragen en anderhalve meter afstand houden. “Per afspraak zijn maximaal twee bezoekers toegelaten. Hoewel volgens de Nationale Veiligheidsraad tot tien personen per week contact mogen hebben met een bewoner, vragen wij om het aantal wisselende bezoeken te beperken”, meldt Armonea, de groep waartoe De Stichel behoort.

Bewoners van woonzorgcentra moeten bezoek blijven ontvangen in een speciaal ingerichte ruimte. “Bezoek in de kamer mag nog niet. Alleen voor bewoners die omwille van hun gezondheidstoestand nood hebben aan nabijheid maken we een uitzondering”, aldus Armonea.