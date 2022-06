Woonzorgcentra voorbije maanden fors duurder geworden

Sinds 1 maart mogen woonzorgcentra om het half jaar aan de Vlaamse overheid vragen of ze hun prijzen mogen aanpassen. Zowat de helft van de woonzorgcentra heeft dat intussen gedaan, ook in onze regio. Sommige rusthuisbewoners betalen daardoor tot 200 euro meer per maand.

De voorbije maanden hebben 367 woonzorgcentra in Vlaanderen, dat is 45 procent van het totale aantal, hun prijzen verhoogd. Gemiddeld gaat het om een stijging van ruim 6,7 procent en dat komt neer op een meerprijs van gemiddeld 123 euro per maand. Dat blijkt uit cijfers die Vlaamse parlementslid Lise Vandecasteele van PVDA opvroeg. Haar partij pleit voor een maximufactuur. “Het kan toch niet dat je moet aankloppen bij kinderen of het OCMW om de rusthuisfactuur te betalen. Is dit hoe de Vlaamse regering omgaat met mensen die heel hun leven hebben bijgedragen?”, meent Vandecasteele.

In sommige woonzorgcentra is de stijging nog groter dan het Vlaamse gemiddelde. Dat is onder meer het geval voor het woonzorgcentrum Van Lierde in Affligem en voor Sint-Augustinus in Halle, waar er op het einde van de maand zo'n 200 euro bijkwam. Het gaat om een inhaalbeweging, zeggen de rusthuizen, want tijdens corona werd de prijs bewust niet verhoogd. Bovendien hebben ook de rusthuizen af te rekenen met gestegen kosten voor energie.

In veel woonzorgcentra komen bewoners in de problemen omdat hun pensioen ver onder de prijs ligt die ze voor hun verblijf moeten betalen.