Woonzorgcentrum Hestia in Wemmel bouwt zelf ijskar voor bewoners

De snikhete temperaturen liggen al een paar dagen achter ons, maar toch blijft het belangrijk om het hoofd koel te houden. In het woonzorgcentrum Hestia in Wemmel hebben ze daar een originele oplossing voor gevonden. Wekelijks kunnen de bewoners er genieten van een ijsje en dat van een zelfgemaakte ijskar.

Pistache, vanille, mokka of aardbei? Het is moeilijk kiezen voor de bewoners van woonzorgcentrum Hestia in Wemmel. Sinds kort staat er in hun eetzaal één keer per week een zelfgebouwde ijskar. “Het idee komt van de ergotherapeuten en animatrices. Het is klein begonnen, maar het resultaat is een mooie ijskar zoals je ze in de boekjes ziet”, zegt Sofie Janssens van woonzorgcentrum Hestia.

Die mooie ijskar is het resultaat van heel wat teamwork. Zeker nu het zomer is, biedt de ijskar heel wat voordelen voor de bewoners. “Bij hoge temperaturen is het belangrijk dat onze bewoners gehydrateerd blijven. Door de ijskar komen de mensen ook sneller naar de gemeenschappelijke ruimte, wat het sociaal contact bevordert. We zien alleen maar voordelen”, aldus Janssens.