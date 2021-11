World Choir Games verbroedert internationale met lokale koren

Deze week vond de elfde editie van de World Choir Games plaats. Koren vanuit de hele wereld zakten daarvoor naar Antwerpen en Gent af, maar ook in de Sint-Servaasbasiliek in Grimbergen vond een concert plaats. Lokale koren zongen er samen met een Iraans en een Italiaans koor.

Het concert in de basiliek in Grimbergen was één van de tien Friendship Concerts on Tour die deel uitmaakten van de World Choir Games. Grimbergen ontving er het Italiaanse vrouwenkoor Ladinia uit Zuid-Tiro en het Iraanse Marlik Philarmonic Choir. Zij zongen samen met de plaatselijke koren Basaltes, Cantamico-PLUS, Helicante en de Stemband.