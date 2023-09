Yannick Carrasco opent Belgian Red Court in Vilvoorde

Aan het William Tyndalepark in Vilvoorde is vanmiddag het goednieuwe Belgian Red Court ‘ingevoetbald.’ Da's een project waarbij de Belgische Voetbalbond oude pleintjes opknapt, daar regelmatig activiteiten organiseert én die koppelt aan een Rode Duivel uit de buurt.

In Vilvoorde is die Rode Duivel Yannick Carrasco, die is opgegroeid in de Zennestad. In totaal zijn er al zo'n veertigtal Belgian Red Courts over heel België.

Robin Cnops van de KBVB: “Het belangrijkste doel is voetbal zo toegankelijk mogelijk maken voor jongeren. We merken dat heel wat jongeren de weg naar voetbalclubs niet vinden en dat om financiële, sociale en/of logistieke redenen. Daarom dat we het belangrijk vinden om in een stad als Vilvoorde een pleint aan te leggen waar iedereen welkom is.”