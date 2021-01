Yasmina El Messaoudi: “Heel trots dat mama haar eigen straatnaam krijgt”

De Cyriel Verschaevelaan in Kapelle-op-den-Bos wordt binnenkort omgedoopt tot de Mim Van Keerlaan. Mim was een schrijfster die twee jaar geleden overleed en haar hele leven in Kapelle-op-den-Bos woonde. Haar dochter Yasmina El Messaoudi, reporter bij Radio 2, is in de wolken met de naamswijziging.

Yasmina El Messaoudi is apetrots als we met haar door de Cyriel Verschaevelaan in Kapelle-op-den-Bos wandelen. De straat krijgt straks de naam van haar mama: Mim Van Keer. “Het is een onwerkelijk gevoel. Mijn familie en ik weten natuurlijk dat mijn moeder een geweldige vrouw was, maar dat zoveel mensen van de gemeente op haar gestemd hebben is toch wel speciaal. Ik ben wat van de kaart, maar het is een intense troost te weten dat ze hier in Kapelle-op-den-Bos zo geliefd was”, aldus Yasmina.

De gemeente moet de naamswijziging nu nog officieel bekrachtigen. Tegen de lente zouden de naambordjes in het straatbeeld zichtbaar moeten zijn. “Ik denk dat ze ongelooflijk trots, maar tegelijkertijd wat verlegen en nederig gereageerd zou hebben”, zegt Yasmina. “Ik vind dat ze de vernoeming absoluut verdient. Ze heeft in de jaren ’70 al een aantal stenen verlegd door met een Marokkaan te trouwen en schreef boeken over het land van mijn papa. Daarna heeft ze vrijwilligerswerk gedaan in de bibliotheek en woonzorgcentrum Akapella. Mijn mama heeft op kleine schaal heel wat gedaan voor de Kapellenaren.”