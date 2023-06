Vandaag is sportclub YC5 in Vilvoorde officieel geopend. Sportliefhebbers kunnen eigenlijk al een hele tijd in de infrastructuur van Rode Duivel Yannick Carrasco terecht om te sporten, maar vandaag vond de officiële opening plaats in aanwezigheid van het Vilvoordse stadsbestuur, dat eigenaar is van de site, en een aantal Rode Duivels.

YC5 in Vilvoorde is na een hele tijd nu ook officieel geopend

In 2020 werd de stad Vilvoorde eigenaar van de site Foquet aan de Harensesteenweg in de wijk Broek. Met de ontwikkeling van de wijk en de komst van het nieuwe stadsdeel 4 Fonteinen was de vraag naar extra sportinfrastructuur in de wijk groot. De stad zocht dan ook een huurder en uitbater voor de site. Die werd gevonden in YC5.

YC5, met Rode Duivel Yannick Carrasco als ambassadeur, organiseert al een paar jaar sportactiviteiten voor Vilvoordse jongeren. In de blauwe loods op de Focquetsite kan je onder andere aan padel, five-a-side football en crossfit doen. Er is ook een sportbar en de mogelijkheid om sportwedstrijden op groot scherm te bekijken. YC5 neemt actief deel aan de sociale initiatieven die de stad Vilvoorde voorziet, zo krijgen jongeren korting. Ook is YC5 de uitvalsbasis van Vilvoorde United, de voetbalploeg voor dak- en thuislozen van Vilvoorde.

Vandaag opende de club officieel de deuren met een voetbaltornooi voor ploegen tot 9 jaar. Vanmiddag waren er galawedstrijden met Younited vzw en G-Sport Vlaanderen. Top of the bill was een wedstrijdje waarbij ambassadeur Yannick Carrasco het gezelschap kreeg van enkele collega-Rode Duivels en een paar toppers in het freestyle voetbal.