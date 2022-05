Young Chef Ruben Christiaens geniet van eerste ster: “Een droom die uitkomt”

Op zijn 15de zegt Ruben Christiaens (25) de kokschool vaarwel en leert het vak in verschillende keukens. Eerst in De Korte Vest in Halle, daarna in restaurants in de Verenigde Staten, Nederland en Zweden. Gisteren kreeg hij van Michelin de titel van Beste Jonge Chef van het Jaar en werd zijn restaurant Vintage in Kontich beloond met een eerste ster. "Het is een droom die uitkomt", zegt de trotse Hallenaar.

Van koken is er weinig sprake vandaag in restaurant Vintage in het Antwerpse Kontich. Het is hier dat Ruben Christiaens sinds een jaar achter het fornuis staat. Alles begint voor hem tien jaar geleden als hij op zijn 15de zonder diploma de kokschool verlaat en beslist om het vak al werkend te leren. Eerst in het Halse restaurant De Korte Vest, daarna trekt hij naar Eleven Madison Park in New York. "Dat restaurant krijgt 3.000 sollicitaties per jaar waar ze er 365 uit selecteren. Elke dag mag één iemand proefdraaien. Ik heb hen bestookt met e-mails en kreeg een kans, als eerste en enige Belg ooit”, zegt Ruben.

Vanuit New York gaat het richting Nederland en Zweden om uiteindelijk achter het fornuis van Vintage te belanden. Gisteren werd zijn harde werk beloond met een eerste Michelinster. Op zijn 25ste krijgt Ruben van de culinaire gids ook de titel van Jong Chef van het Jaar. “Het is een rollercoaster van emoties, maar het is superleuk voor iedereen dat hier hard heeft voor gewerkt. Wat er gisteren is gebeurd, is een droom die werkelijkheid wordt”, besluit Ruben.