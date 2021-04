Zaak rond gecrepeerde konijnen geseponeerd

In Grimbergen is de zaak rond de man die tientallen konijnen liet creperen in een schuur aan zijn woning geseponeerd. De man is intussen overleden en er zijn geen andere verdachten in de zaak.

In november 2019 deed dierenrechtenorganisatie Animal Rights een gruwelijke ontdekking. In een stal aan de Driesstraat in Humbeek vond ze zo’n zestig kooien met daarin de skeletten van tientallen konijnen. De eigenaar van de konijnen was opgenomen in het ziekenhuis en had de konijnen aan hun lot overgelaten. De dieren kwamen om ontbering.

Animal Rights diende een klacht in bij de politie. Die verhoorde familieleden van de man, maar kon geen verdachten aanwijzen in de zaak. Omdat de eigenaar van de konijnen intussen ook overleden is, is de zaak nu geseponeerd.