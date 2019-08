Zaventem krijgt jaarlijks zo'n 10 miljoen euro door luchthaven

Zaventem heeft de laagste gemeentebelastingen van Vlaams-Brabant. Dat blijkt het voordeel te zijn van de luchthaven te huisvesten. De gemeente genereert inkomsten van Brussels Airport via onder meer de verblijfsbelasting, de vele parkeerplaatsen, een bouwbelasting en onroerende voorheffing. “Die inkomsten laten ons toe om de belastingen laag te houden,” aldus schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V) in Het Laatste Nieuws. “Natuurlijk is er ook overlast. Daarom is een goed evenwicht tussen economie en leefbaarheid belangrijk.”

Foto: Brussels Airport