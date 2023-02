Zemst overlegt met partners over veiligheid jaagpad langs Zenne

De voorbije dagen bleef de gemeente Zemst naar eigen zeggen op de achtergrond uit respect voor het slachtoffer en de nabestaanden, maar het nam intussen wel stappen om de veiligheid langs de Zenne te evalueren. Het zat intussen rond de tafel met de Vlaamse Waterweg en de provincie Vlaams-Brabant rond de tafel. “Dit had niet mogen gebeuren. We gaan dus zeker samen met alle betrokkenen bekijken wat we kunnen ondernemen om dit in de toekomst te vermijden”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx. “We hebben met deze partners alles op een rijtje gezet. Het betreffende stuk van het jaagpad is volledig verhard, er zijn schrikstroken en er is ook verlichting aanwezig. In Zemst doven we de straatverlichting niet waardoor er ’s nachts – en ook in het weekend – verlichting is. Nu gaan we alle aspecten die een rol hebben gespeeld in het ongeval verderevalueren en bekijken welke bijkomende maatregelen er kunnen genomen worden, welke het meest geschikt zijn en op welke plaatsen.”

De Vlaamse Waterweg vroeg daarbij de hulp van de Fietsersbond om een en ander in kaart te brengen. “We ontvingen al heel wat tips voor verbeteringen wat betekent dat dit echt leeft bij de mensen. We nemen die tips mee in overweging. Bovendien gaan we met de jeugdhuizen langs de Zenne in overleg gaan om de veiligheid tijdens hun activiteiten en evenementen te optimaliseren en de risico’s zoveel mogelijk te beperken. We willen immers ten allen tijde een herhaling van zo’n tragisch ongeval vermijden en het vertrouwen om langs de Zenne te fietsen herwinnen”, besluit Geerinckx.