Zemst verbiedt verkoop levende dieren op jaarmarkt

De gemeente Zemst wil naar eigen zeggen het dierenwelzijn boven het economische belang plaatsen.“Dieren op markten met vele bezoekers worden ontzettend gestresseerd. Het is bovendien al meermaals bewezen dat het aankopen van een dier op een markt vaak een emotionele impuls is", zegt schepen van Dierenwelzijn Greta Lauwers (VLAM). "Niet alle kopers denken even goed na over de dagelijkse verzorging dat een dier nodig heeft, dierenarts- en medicatiekosten of wat er met het dier tijdens vakanties moet gebeuren."

Enkele marktkramers zien de beslissing als broodroof, maar de gemeente blijft bij haar standpunt. "De dieren komen vaak in opvangcentra of asielen terecht. De verkoper op een markt weet niet vooraf waar het verkochte dier zal terecht komen en gaat ook nadien niet na of het wel goed wordt verzorgd. Wie echt begaan is met dieren weet dat dieren niet thuishoren op markten en kermissen,” besluit Lauwers.

Voorlopig mogen de dieren wel nog tentoongesteld worden, maar als het van de bevoegde schepen afhangt dan verdwijnen in de toekomst alle dieren van de jaarmarkt.