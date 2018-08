Zemstse kinderen kunnen blijven zwemmen in nieuwe schooljaar

Het gemeentebestuur van Zemst had pas in juni, net voor de grote zomervakantie, te horen gekregen dat het zwembad van Sport Vlaanderen in Hofstade op 31 december van dit jaar zou moeten sluiten. Uitvoerig overleg tijdens de vakantie heeft nu tot een oplossing geleid: de kinderen kunnen vanaf januari terecht in het stedelijk zwembad te Mechelen. Alle scholen zouden, op minieme wijzigingen na, hun zwemuren kunnen behouden.

Tot eind december wordt er nog in Hofstade gezwommen, daarna wordt uitgeweken naar Mechelen, nauwelijks 2 km verderop. Wel moet de gemeente nog enkele praktische zaken uitklaren, zoals vervoer vinden voor twee scholen uit Hofstade die steeds te voet naar het zwembad konden gaan.