Zemstse leidt voortaan het Klarafestival

Greet De Grave is geen onbekende in de sector van het cultuurmanagement. De jonge vrouw uit Zemst (links op de foto) was ook al lid van de Young Board van het Festival, zeg maar de jeugdige stem voor de invulling en toekomst van het festival.

Naar jaarlijkse gewoonte biedt het Klarafestival een keur aan concerten, voornamelijk in de Brusselse cultuurtempels maar met ook uitstapjes naar Brugge en Antwerpen, die ook integraal te beluisteren ziin op de gelijknamige radiozender.

Het festival kiest steeds voor een maatschappelijk relevant en actueel thema. Geïnspireerd door de mythische figuur van Faust, die zijn ziel en lichaam verkoopt aan de Duivel en nadien tot inzicht komt en smeekt om bevrijding, focust de editie 2019 op verlossing en de strijd tussen goed en kwaad.

Een flinke snuif verrijkende muziekcultuur, vanavond in ons nieuws.