Zemstse meerderheid trekt als Team Burgemeester naar de kiezer, Groen haakt af

In Zemst trekken N-VA, Vooruit en VLAM bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 samen naar de kiezer. Ze doen dat met het kartel Team Burgemeester. “We willen het huidige bestuur voortzetten”, klinkt het bij burgemeester Veerle Geerinckx, die lijsttrekker wordt. Groen, die nu mee bestuurt, stapt niet mee in het kartel.

Vlaams, sociaal en lokaal, met aandacht voor mens en dier. Daar wil Team Burgemeester op inzetten. Huidig burgemeester Veerle Geerinckx wordt het speerpunt van de lijst en ambieert opnieuw het burgemeesterschap. Ze krijgt de steun van Greta Lauwers en Tim Borteel de vorige lijsttrekkers van respectievelijk Vlam en Vooruit.

“Binnen Team Burgemeester kan in de komende legislatuur tussen de verschillende politieke partijen op hetzelfde elan worden verder gewerkt”, klinkt het bij het kartel. “Zo kunnen opgestarte projecten worden voltooid en nieuwe worden opgestart, steeds ten dienste van het collectief en de Zemstenaar, met inspraak en zonder enig eigenbelang.”

Met het kartel vormt zich een tweede groot blok in de gemeente. Eerder hebben CD&V en Open VLD samen naar de kiezer stappen. Groen, dat vandaag in de meerderheid zit, stapt niet mee in Team Burgemeester. “Maar hun beslissing heeft geen een impact op de voltooiing van de huidige projecten”, aldus Geerinckx.

Groen kiest naar eigen zeggen voor hun eigen project. “Wij waren op de hoogte van de gesprekken over een gemeenschappelijke lijst en waren er ook bij betrokken”, zegt voorzitter Jurgen Schoevaerts. "En net als Team Burgemeester denken we dat dat project nog niet af is en willen we daar de komende jaren verder aan werken."