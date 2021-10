Zenne komt na 150 jaar opnieuw boven water

Langs de Vilvoordselaan in Haren wordt aan terrein vlakbij de Budabrug de Zenne na 150 jaar opnieuw zichtbaar. De waterloop werd midden 19de eeuw omgeleid en overkapt om onder meer overstromingen te voorkomen bij hoge waterstanden. Nu wordt de Zenne opnieuw opengelegd. “Het zal de kwaliteit van het water in de Zenne verbeteren”, zegt Benoît Willocx, directeur van Leefmilieu Brussel. “Daarnaast zal ook de biodiversiteit in de stad toenemen. Daarvoor werden de oevers heel natuurlijk aangelegd en zijn er muurtjes voorzien waar bijen en hagedissen zich opnieuw kunnen komen nestelen.”

Verder moet het opnieuw zichtbaar maken van de Zenne ook helpen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. “Bij hevige regenval kan dit gebied overstromingen tegenhouden. Maar ook bij een hittegolf heeft het nut, want het is ook altijd frisser aan de kant van een rivier. Het is belangrijk dat we ons als stad aanpassen aan de veranderingen van het klimaat”, aldus Willockx.

Tot slot wordt over een lengte van meer dan 200 meter langs het Zeekanaal Brussel-Schelde nieuwe kademuren aangelegd. Een bedrijf dat actief is in de circulaire economie, zal die gebruiken om minimum 80.000 ton per jaar via de waterweg te vervoeren. Dat betekent zo’n 7.500 vrachtwagens minder op de Vilvoordselaan en Schaarbeeklei.