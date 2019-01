Zennevallei: inbraakgolf raakt maar niet gestopt

RINGtv berichtte eerder al over een inbrakenplaag in de politiezone Zennevallei tijdens de feestperiode. Maar ook nu blijft het aantal inbraken aandikken en lijken de methodes van de bendes ook agressiever te worden.

De piek van inbraken tijdens de wintermaanden, wanneer het duister vroeg intreedt, is in de meeste politiezones een jaarlijks weerkerend fenomeen. Dit jaar blijkt de plaag, met name voor de politiezone Zennevallei, behoorlijk hardnekkig. Sinds november werden voor de gemeenten Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw al meer dan 230 feiten geregistreerd, waarbij ook een ramkraak en twee home invasions, die laatste in de Beerselse deelgemeente Lot. De cijfers voor de eerste week van het nieuwe jaar stemmen allesbehalve hoopvol: in die 7 dagen tekende de politiezone opnieuw 26 inbraken op, waarvan het leeuwendeel in Halle en Beersel. De politie verhoogde reeds het aantal patrouilles maar kon tot op heden geen enkele dader inrekenen.