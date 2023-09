Zeven nieuwe sociale woningen in Sint-Genesius-Rode

In Sint-Genesius-Rode zijn vanochtend zeven nieuwe sociale huurwoningen ingehuldigd. Het bouwproject is een samenwerking tussen de woonmaatschappij Woonpunt Zennevallei en het agentschap Vlabinvest. De nieuwe appartementen zijn een stap in de richting van het zogenaamd Bindend Sociaal Objectief, de norm wat betreft nieuwe sociale woningen die elke Vlaamse gemeente moet halen tegen 2025.

De Vlaamse Overheid wil dat er tegen 2025 50.000 nieuwe sociale huurwoningen bijkomen. Met de zeven nieuwe appartementen schuift Sint-Genesius-Rode iets meer op in de richting van het vooropgestelde Sociaal Objectief. “Met die zeven appartementen komen we nu aan 125 sociale appartementen”, zegt schepen van Stedenbouw Philippe De Vleeschouwer. “We zitten dicht bij ons sociaal objectief. Er is ook nog een nieuw project dat samen met Woonpunt zal gerealiseerd worden in de Stationsstraat, dus we proberen te doen wat mogelijk is.”

In de Vlaamse Rand is het niet vanzelfsprekend om betaalbare woningen te vinden en al helemaal niet in Sint-Genesius-Rode. Het aantal beschikbare bouwgronden is er beperkt. Sociale nieuwbouw is hier ook een stuk duurder dan in de rest van Vlaanderen. Net daarom is de samenwerking met Vlabinvest een zegen voor Woonpunt Zennevallei. “Maar daarmee zijn we er nog niet. Het is iets dat aandacht zal blijven vragen omdat de woonmarkt hier toch wel heel erg verhit is”, zegt Bart Vranken, directeur Woonpunt Zennevallei.