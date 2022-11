In Drogenbos moesten de hulpdiensten gisterenavond zeven mensen met een CO-intoxicatie afvoeren naar het ziekenhuis. Het gezin uit de Sterstraat had er niet beter op gevonden dan een vuurkorf in de woning aan te steken om bij te verwarmen.

Het incident gebeurde rond 20 uur. Verschillende mensen waren onwel geworden. De brandweer, ambulance en MUG kwamen ter plaatse. Er werden hoge CO-waarden gemeten. Zeven personen, onder wie vier kinderen, werden afgevoerd naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Ukkel. Geen van hen verkeerde in levensgevaar. De bewoners hadden houtskool in een ijzerend mandje in brand gestoken in de woning om bij te verwarmen.

Walter Derieuw van de Brusselse brandweer waarschuwt nogmaals voor het sluimerende CO-gevaar: “Het lijkt evident, maar dat is het voor sommigen niet: het is extreem onveilig om vuurkorven, -schalen en barbecues binnenshuis te gebruiken.”