Zeventien burgemeesters uit onze regio leggen de eed af

Asse

In Asse heeft CD&V een coalitie gesloten met N-VA. Koen Van Elsen (CD&V) is benoemd tot burgemeester.

Koen Van Elsen werd geboren op 14 april 1962 in Asse.

Hij was van 1988 tot 1994 OCMW-raadslid. Van 1995 tot 1998 was hij schepen. Hij was ook reeds burgemeester van 1999 tot 2000. Vanaf 2001 tot 2006 was hij eerste schepen. Van 2007 tot heden is hij burgemeester.

Dilbeek

In Dilbeek heeft N-VA LvBurgemeester een coalitie gesloten met LvBurger-Open Vld. Willy Segers (N-VA) is benoemd tot burgemeester.

Willy Segers, geboren op 21 november 1958 in Anderlecht en bekwam 3.304 naamstemmen.

Hij is Vlaams Parlementslid en burgemeester te Dilbeek. Voordien, tot 2009 was hij docent economisch hoger onderwijs in Brusselse hogeschool.

Hij is gemeenteraadslid in Dilbeek sinds 1994. Hij was er van 2007 tot 2012 schepen van Cultuur, Jeugd, Toerisme en Vlaams karakter en sinds 2013 is hij er burgemeester.



Grimbergen

In Grimbergen heeft Open Vld een coalitie gesloten met Vernieuwing en N-VA. Chris Selleslagh (Open Vld) is benoemd tot burgemeester.

Chris Selleslagh werd geboren op 6 november 1954 in Vilvoorde en is gepensioneerd informaticus. Sinds 1989 was hij gemeenteraadslid en sinds 2001 is hij schepen van Openbare werken. Sinds 1 januari 2007 is hij eerste schepen.

Halle

In Halle heeft sp.a een coalitie gesloten met CD&V en Groen. Marc Snoeck is benoemd tot burgemeester.

Marc Snoeck is geboren op 13 januari 1954 te Antwerpen en was werkzaam in de sociaal-culturele sector, onder meer als directeur in gemeenschapscentrum De Kam in Wezembeek-Oppem.

Hij was van 1982 tot 1988 OCMW-raadslid. Van 1989 tot 2012 was hij gemeenteraadslid en sinds 2012 is hij eerste schepen.

Lennik

In Lennik heeft de Lijst Burgemeester een coalitie gesloten met CD&V en Groen. Irina De Knop (Lijst Burgemeester) is benoemd tot burgemeester.

Irina De Knop werd geboren op 6 juli 1978 en is zelfstandige.

Zij was Vlaams volksvertegenwoordiger van 2009 tot 2014 en sinds 2007 gemeenteraadslid en schepen en sinds 2011 burgemeester.

Londerzeel

In Londerzeel heeft de lijst LWD een coalitie gesloten met CD&V en Groen. Conny Moons (LWD) is benoemd tot burgemeester.

Conny Moons werd geboren op 12 april 1979 in Dendermonde en is advocaat.

Zij was van 2007 tot 2012 schepen van jeugd, sport en sociale zaken in Londerzeel en sinds 2012 gemeenteraadslid.



Machelen

In Machelen heeft CD&V een coalitie gesloten met N-VA en Open VLD. Marc Grootjans (CD&V) is benoemd tot burgemeester. Hij zal in de loop van de legislatuur worden opgevolgd door Karina Rombauts (CD&V).

Marc Grootjans is geboren op 11 februari 1966 in Etterbeek. Momenteel is hij werkzaam voor Federale Verzekering, als adviseur verzekeringen voor KMO’s en bedrijven in de regio.

Hij is sinds 2001 gemeenteraadslid en van 2012-2015 schepen van Wonen, Middenstand, Toerisme en Erfgoed.

Meise

In Meise heeft N-VA een coalitie gesloten met Samen Anders en Pro. Gerda Van den Brande is benoemd tot burgemeester.

Gerda Van den Brande is geboren op 18 september 1965 in Merchtem en is verpleegkundige.

Zij is sinds 2012 OCMW-raadslid en sinds 2016 OCMW-voorzitter.



Merchtem

In Merchtem heeft Lijst 1785 een coalitie gesloten met CD&V-PLUS. Maarten Mast (Lijst 1785) is benoemd tot burgemeester.

Maarten Mast werd geboren op 12 januari 1978 in Leuven en is apotheker.

Hij is sinds 2013 gemeenteraadslid en schepen van basisonderwijs, jeugd, senioren, sociale zaken en welzijn.



Pepingen

In Pepingen heeft de Lijst van de Burger ( LVB) de verkiezingen gewonnen en behaalde 8 van de 15 zetels. Eddy Timmermans is benoemd tot burgemeester.

Hij is geboren op 8 september 1959 in Halle.

Sint-Pieters-Leeuw

In Sint-Pieters-Leeuw heeft de N-VA een coalitie gesloten met CD&V. Luc Deconinck is benoemd tot burgemeester.

Hij is geboren op 28 september 1954 in Torhout en is bedrijfsleider.

Luc Deconinck is sinds 2013 burgemeester.

Zemst

In Zemst heeft N-VA een coalitie gesloten met sp.a, Groen en Vlam. Veerle Geerinckx (N-VA) is benoemd tot burgemeester.

Veerle Geerinckx werd geboren op 3 maart 1973 in Dendermonde en is architecte.

Zij is sinds 2012 eerste schepen in Zemst.