Zijn onze kerken beschermd tegen een vuurzee?

Een zware brand verwoestte gisteravond de Notre Dame-kathedraal in Parijs. Wat zijn de moeilijkheden tijdens zo’n bluswerken? En zijn de kerken in onze regio beschermd tegen een gelijkaardige vuurzee? RINGtv trok naar de Sint-Martinusbasiliek van Halle.

Volgens de brandweer is een kerk moeilijk te bestrijden omdat het een oud gebouw is met kurkdroge materialen. "Een kerk is een grote, open en holle ruimte. Een kerkbrand kan daardoor alleen langs buiten aangevallen worden. Daarbovenop komt dat een kerk vaak in een dichtbebouwde omgeving staat, wat de hele operatie er niet niet makkelijker op maakt," zegt Alain Habils van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Daarom hebben enkele kerken in onze regio, waaronder de basiliek van Halle, heel wat brandbescherming.“In de basiliek van Halle is een leiding voorzien waar de brandweer op korte tijd water tot hoog in de toren kan pompen. Onze brandladders en slangen raken namelijk maar tot op een bepaalde hoogte. De brandweer houdt hier ook regelmatig oefeningen, zodat ze getraind zijn om een brand in de basiliek te bestrijden,” aldus Habills.

Daarnaast zijn in de basiliek allerhande branddetectiesystemen, is de zolderverdieping extra beschermd omdat het dak bijna volledig uit hout bestaat en liggen op verschillende verdiepingen al slangen waardoor de brandweer sneller een brand kan aanvallen.