Zoekactie familie kent tragisch einde: vermiste Martine levenloos teruggevonden

Martine Vanthournhout, de Vilvoordse vrouw van 59 die al sinds woensdag vermist is, is dood teruggevonden in Strombeek-Bever. Haar levenloze lichaam werd aangetroffen tijdens een grote zoekactie op een groene site op de hoek van de Acacialaan en Nieuwelaan. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde.

Volgens burgemeester Laeremans werd het levenloze lichaam aangetroffen op de braakliggende site van de Koninklijke Schenking in Strombeek-Bever. “Ik heb nog geen details maar het zijn de familieleden die op zoek waren, die het lichaam ontdekt hebben. Dit is zeer tragisch uiteraard, al is er nu tenminste duidelijkheid.”

Dinsdag werd door haar twee dochters een grote zoekactie georganiseerd, met een trieste ontknoping. “De vrouw is jammer genoeg overleden teruggevonden”, bevestigt woordvoerster Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. “Ik heb er voor alle zekerheid een wetsdokter naartoe gestuurd om alle pistes uit te sluiten maar we gaan er voorlopig niet vanuit dat er geweld aan te pas is gekomen.”

"Hond vond Martine tussen het groen"

Het is Rudi Verreydt, de vader van de schoonzoon van Martine, die de ontdekking deed. Hij was met zijn hond mee aan het zoeken naar de vrouw. "Mijn hond Stella bleef maar snuffelen in dat stukje groen, alsof ze iets op het spoor was. Toen ik haar terugriep, gehoorzaamde ze niet. Dat is niet van haar gewoonte. Ik ben dan een kijkje gaan nemen en ben op het lichaam van Martine gestoten", getuigt Rudi.

De zoektocht die eerder vanochtend begon, kent daarmee een dramatisch einde. "Voor de dochters van Martine komt het keihard aan, maar misschien kunnen ze nu een punt zetten achter een zware periode en de dagenlange onzekerheid. We hadden gehoopt om haar levend terug te vinden, maar het heeft niet mogen zijn", aldus Rudi.

Martine Vanthournout werd op woensdag 14 juni omstreeks 17 uur voor het laatst gezien op het terras van frituur City Snack aan het Sint Amandsplein in Strombeek-Bever. Ze stapte eerder die dag op de bus aan het Heldenplein in Vilvoorde en enkele haltes later had ze moeten afstappen. Sindsdien ontbrak echter elk spoor van haar. De vrouw leed aan een lichte vorm van dementie.