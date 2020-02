Zoektocht naar collectieve warmte in het Pajottenland

De provincie Vlaams-Brabant onderzoekt of er in het Pajottenland kansen zijn voor projecten over collectieve warmte. Daarom komt er een verkennende warmtenetscreening. Daarbij wordt onderzocht op welke plaatsen verwarming voor gebouwen collectief kan worden aangeboden, terwijl dat nu individueel gebeurt en elk gebouw moet voorzien in eigen verwarming. Collectieve warmte is duurzamer.

“Duurzame warmte is de verborgen uitdaging wanneer we nadenken over ruimte voor hernieuwbare energie. Zo zijn onze huishoudens een grootverbruiker van energie voor de productie van hun warmte,” aldus gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning Ann Schevenels.

Opgewekt Pajottenland

De provincie sloot een contract af met drie studiebureaus om de warmtenetscreening in goede banen te leiden. In het strategisch project Opgewekt Pajottenland werken de partners aan een energieneutraal Pajottenland. In die regio komt ongeveer veertig procent van de verbruikte energie voor de productie van warmte van fossiele brandstoffen. “Duurzame warmte is noodzakelijk in een toekomstige visie op hernieuwbare energie voor deze regio,” aldus Schevenels.

De warmtenetscreening is nodig om na te gaan welke mogelijkheden er zijn en waar de opstart van een warmteproject is aangewezen. De resultaten van de screening zijn bedoeld als mogelijke opstap naar een diepgaande haalbaarheidsstudie.