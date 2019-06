De zoektocht naar Théo Hayez, de 18-jarige jongeman uit Overijse die drie weken geleden verdween in het Australische Byron Bay, is voorlopig niet hervat. De politie onderzoekt de zaak wel verder.

Vrijdag liet de politie weten dat er een pauze werd ingelast in de zoektocht, zodat ze alle elementen van het onderzoek naar de verdwijning van Hayez even op een rij kon zetten. Vandaag is de zoektocht voorlopig niet hervat. De afgelopen zoekacties worden nog geëvalueerd. Vrijwilligers, onder meer die van de Facebook-groep ‘Looking for Theo Hayez’ gaan intussen door met hun zoektocht.