Zorgboerderij zoekt warme thuis voor 160 konijnen

Zorgboerderij Huppeldepup in Humbeek is op zoek naar een nieuwe thuis voor 160 konijnen. Die werden in oktober geleden in beslag genomen bij een kweekster in Wezembeek-Oppem. De voorbije maanden verzorgde de zorgboerderij de beestjes, vanaf eind januari zijn ze beschikbaar.

In Wezembeek-Oppem werden eind oktober zo'n 150 konijnen in beslag genomen in een illegale kwekerij in Wezembeek-Oppem. De diertjes zaten in kooien in een garage. "Die kooien waren veel te klein, waardoor ze onder meer te lange nagels hadden. Enkele van hen waren zwanger, waardoor we nu in totaal 160 konijnen hebben", zegt Ellen Van Assche van zorgboerderij Huppeldepup aan Radio 2. "De konijnen zijn nu in goede gezondheid. Ze verblijven bij zo'n 15 gastgezinnen totdat ze geadopteerd worden."

Opvallend is dat de zorgboerderij de konijnen pas volgende maand wil laten adopteren. Op die manier wil de zorgboerderij voorkomen dat de konijnen worden weggegeven als geschenk.

Foto: Zorgboerderij Huppeldepup